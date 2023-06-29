 
Дюжина лучших
Как портал «Доктор Питер» в третий раз наградил частные клиники города
Дюжина лучших: как портал «Доктор Питер» в третий раз наградил частные клиники города
Премию «Доктор Питер – частная медицина» уже по праву можно назвать ежегодной: в третий раз читатели выбрали, а портал «Доктор Питер» наградил частные клиники города.

Буквально за несколько дней до этого все врачи нашей страны отпраздновали День медицинского работника — и провести церемонию вручения премии близко к этой дате показалось символичным и правильным: еще раз отметить заслуги врачей никогда не лишнее, да и подарков мало не бывает.
И на этот раз во Дворце «Олимпия» практически не было свободных мест. Узнать, кто же стал лучшим из лучших, пришли почти все 120 финалистов (в этом году количество номинаций выросло до 12). Никто из присутствовавших в зале не остался просто зрителем: все финалисты выходили на сцену и получали диплом о том, что вошли в ТОП-10 в своей номинации. Это, несомненно, достойный результат — ведь в городе несколько тысяч частных медицинских учреждений. Некоторые клиники, кстати, отметились в двух, трех, а рекордсмены — в четырех номинациях.
Больше фотографий с церемонии вручения премии «Доктор Питер – Частная медицина» можно скачать здесь
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«Доктор Питер»
Пресс-волл
Награждение
И вновь премия получилась по-настоящему народной: сначала читатели «Доктора Питера» выдвигали номинантов, которые подходят под одну из 12 номинаций и у которых есть лицензия на медицинскую деятельность. Затем из лидеров по упоминаниям с помощью экспертного совета были выбраны по десять финалистов. И еще полтора месяца читатели голосовали за лучших из лучших — надо сказать, весьма активно.
Дмитрий Витковский
генеральный директор порталов «Доктор Питер» и «Фонтанка.ру»
«Предложение проголосовать за лучшие клиники вызвало большой интерес у жителей нашего города. За полтора месяца авторизованного голосования мы получили более 70 тысяч мнений. В некоторых номинациях шла нешуточная борьба, и судьбу награды решали буквально несколько голосов», — приветствовал участников генеральный директор порталов «Доктор Питер» и «Фонтанка.ру» Дмитрий Витковский.
Все победители получили в подарок эксклюзивную ювелирную награду, созданную мастерами «Галереи Михайлов» специально для «Доктора Питера». В этом году такую же награду получили и победители премии «Доктор Питер – государственная медицина». Можно сказать, что в городе формируется сообщество лучших врачей, узнать которых можно будет по этому знаку на халате (или на лацкане пиджака), так что советуем пациентам внимательно присмотреться.
Голосовали не только читатели: непосредственно на церемонии главный редактор портала «Доктор Питер» Алена Безменова предложила подписаться на телеграм-канал сайта и выбрать, о чем, по мнению врачей, стоит писать чаще. Что ж, врачи тоже люди — и они проголосовали за то, чтобы в канале было больше простых и полезных лайфхаков для здоровья.
Номинация
«Лабораторная диагностика»
Люди, которые все анализируют, — такая уж у них работа. И благодаря этому можно не просто узнать, болен человек или здоров, но и найти верный путь к выздоровлению.
Победитель — «Инвитро»
Елена Чернер
генеральный директор компании «Инвитро» в Санкт-Петербурге
«Это не просто диплом — это высокая оценка со стороны коллег и пациентов. Это результат работы большой команды 9,5 тысяч сотрудников, из которых более тысячи — на Северо-Западе. Нашей компании 23 года, и все эти годы я горжусь профессионализмом своих коллег»
Номинация
«Стационары»
Стационар в частной клинике — это почти пятизвездочный отель, с той только разницей, что здесь делают операции, принимают роды, просто лечат пациентов под постоянным присмотром врачей.
Федор Туркин
председатель совета директоров холдинга «РСТИ»
Федор Туркин, председатель совета директоров холдинга «РСТИ», вышел на сцену вручать награду лучшему из 10 частных стационаров города и отметил, что это направление в медицине — неотъемлемая часть его жизни:
«Я родился в одном из лучших стационаров города, мой папа был главным врачом госпиталя, а теперь я уже чаще прихожу туда как пациент. Кроме того, холдинг РСТИ, где я являюсь одним из руководителей, очень плотно занимается строительством медицинских стационаров. В наших клиниках работают выдающиеся врачи, ведь главное — это, безусловно, профессионализм и душевность».
Лучшей стала клиника «Скандинавия»
Мария Курносенкова
начальник отдела клиентского сервиса клиники «Скандинавия»
Получив награду, начальник отдела клиентского сервиса клиники «Скандинавия» Мария Курносенкова отметила:
«Нам важна эта награда, так как это высокая оценка того, как 24/7 трудится наша большая команда».
Номинация
«Многопрофильные клиники»
Собрать классных врачей всех специальностей в одной клинике — задача непростая. Но с ней с успехом справляются сотни клиник нашего города. Среди них есть как федеральные и городские сети, так и небольшие, районные лечебные учреждения, уже завоевавшие признание окрестных жителей.
Иван Кущенко
руководитель направления продаж медицинского оборудования ТИОН
Награду вручил Иван Кущенко, руководитель направления продаж медицинского оборудования ТИОН
«Мы считаем, что это самая честная и одна из самых влиятельных медицинских премий в Санкт-Петербурге. Небольшие клиники, которые еще не достигли результатов тех гигантов, которых мы сегодня видели, могли понимать, к чему стремиться. И теперь они будут знать, как к этому идти. И на этот Олимп они обязательно выберутся, потому что нам нужна конкуренция, всему рынку нужна конкуренция».
Победитель премии — сеть клиник «Династия»
Юрий Поляков
психиатр, психотерапевт, научный руководитель сети клиник «Династия»
«Очень благодарен тем, кто оценил нашу работу, — это одна из самых важных номинаций. Ведь чем глубже специалисты разных профилей общаются между собой, тем лучше мы узнаем пациентов и достигаем результатов лечения».
Номинация
«Инструментальная диагностика»
Аббревиатуры МРТ, КТ, УЗИ стали давно привычны не только для специалистов, но и для пациентов. Во многом этому способствовала пандемия коронавируса, когда каждый аппарат МРТ и КТ был на счету.
Татьяна Трофимова
член-корреспондент Российской академии наук, д.м.н, профессор, председатель комиссии по здравоохранению Общественной палаты Санкт-Петербурга
«Я помню, как создавались первые отделения лучевой диагностики в наших клиниках. Сейчас их вклад в результаты работы нашей медицины чрезвычайно высок. Я благодарна тем, кто работал во время ковида, когда КТ было особенно востребовано. В этот боевой строй встали и частные клиники — и благодаря им мы смогли противостоять инфекции».
Награду получил центр «Ами»
Олег Калиниченко
управляющий медицинского центра «Ами»
«Очень неожиданно и приятно получить награду. Я благодарю тех врачей, которые направляют к нам своих пациентов, за то, что вы доверяете нам и проверяете нас».
Номинация
«Оздоровительные центры»
Иногда просто вылечить недуг недостаточно: чтобы полностью восстановиться после болезни, нужно пройти курс реабилитации, а в дальнейшем желательно задуматься о профилактике. Ведь лучшее лечение — то, которое не потребовалось.
Areal Med — лидер по числу голосов читателей
Максим Штоль
Главный врач Areal Med
«Я здесь благодаря нашим пациентам. И этой победой мы еще раз доказываем, что реабилитация возможна и доступна».
Номинация
«Офтальмология»
Алексей Куликов
офтальмолог, д.м.н. главный внештатный специалист Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга
«Офтальмология — это лучшая специальность, — нисколько не стесняясь, заявил Алексей Куликов, офтальмолог, д.м.н. главный внештатный специалист Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, выйдя награждать победителей. — Достаточно увидеть восторг пациентов, которым мы возвращаем зрение».
Он отметил, что возможности частной офтальмологии в Петербурге подчас даже превосходят то, что есть в городских и федеральных клиниках.
Трехкратный (уже) победитель премии — «Эксимер»
Евгений Гурмизов
главный врач клиники «Эксимер»
Евгений Гурмизов, главный врач клиники «Эксимер», поблагодарил пациентов, тех людей, которые доверяют самое ценное — зрение, — уже на протяжении 25 лет.
Номинация
«Эстетическая медицина»
Стать красивее, увереннее в себе и, конечно, здоровее помогают клиники, специализирующиеся на эстетических процедурах. Ведь только здоровая кожа будет светиться изнутри, делая внешность привлекательной.
Лучшая клиника в номинации — Институт красоты ГАЛАКТИКА
Михаил Трошин
руководитель отдела маркетинга и рекламы Института красоты ГАЛАКТИКА
«Главное отличие соревнования врачей от соревнования спортсменов: в спорте всегда идут за первым местом, а врачи — это те, кто хочет помочь людям стать здоровее и красивее, несмотря на место в рейтинге. Хотя получать награды, безусловно, всегда приятно».
Номинация
«Пластическая хирургия»
Можно пошутить, что к врачам этой номинации отправляются с тем, что не смогли изменить в предыдущей («Эстетическая медицина»). Но, на самом деле, задачи пластических хирургов намного обширнее. И часто дело не только в эстетике, но и в здоровье пациентов.
Награду в номинации получила Клиника Пирогова
Мария Смирнова
руководитель рекламно-аналитического отдела Клиники Пирогова
Мария Смирнова, руководитель рекламно-аналитического отдела Клиники Пирогова, поблагодарила пациентов и специалистов за голоса, которые они отдали.
Номинация
«Стоматология»
Традиционно самая массовая номинация: на нее было выдвинуто почти 250 клиник, и войти даже в десятку было нелегко. Вот как сильно петербуржцы хотят улыбаться во все 32 зуба!
Андрей Яременко
главный внештатный специалист Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, стоматолог, д.м.н.
«Я горжусь стоматологией нашего города. Она лучшая в стране, а может, даже и среди некоторых стран мира. И она развивается стремительно».
Больше всех голосов набрала клиника «Фактор улыбки»
Александра Сизова
коммерческий директор сети стоматологий «Фактор улыбки»
Александра Сизова, коммерческий директор сети стоматологий «Фактор улыбки», рассказала, чем эта премия стала для клиники:
«У нас был день рождения — и наши пациенты сделали нам подарок».
Номинация
«Детские клиники»
Дети — наше все, и, конечно, на их лечение родителям не жалко никаких средств. И уж кто-кто, а именно родители становятся главными экспертами, которые знают, в какой клинике лучший педиатр, а где медсестра берет кровь так, что юный пациент даже не ойкнет.
Елена Булатова
главный внештатный педиатр Минздрава России в Северо-Западном федеральном округе
«Эта премия — важное дело. Состязательность ведет к улучшению качества. Сейчас в Петербурге 4 тысячи педиатров. Когда только начала появляться частная медицина, многие сомневались, что частные клиники могут лечить детей. Но сейчас мы видим — у вас все получилось!».
Победитель в номинации — Lahta Junior
Татьяна Максимова
заместитель главного врача по педиатрии Lahta Junior
«Залог успеха — это слаженный коллектив, непрерывное обучение и — конечно — любовь к детям».
Номинация
«Центры репродукции»
Для тех, у кого еще нет детей, но кто очень хочет, чтобы они появились, в Петербурге работают настоящие волшебники — это команды врачей акушеров-гинекологов, репродуктологов, эмбриологов. Они в буквальном смысле создают новую жизнь.
Александр Солонин
директор Ассоциации частных клиник Петербурга
«Важно существование премий, которые позволяют признать заслуги медиков. Сегодня у нас эта сфера представлена именно коммерческими клиниками, а государство пошло следом за частной медициной».
И еще один трехкратный победитель — центр «Генезис»
Татьяна Хан
врач акушер-гинеколог высшей категории, репродуктолог
«Для нас это третья победа в премии. И 12 лет мы делаем огромное количество людей счастливыми — это наша главная победа».
Номинация
«Специализированные клиники»
От общего — к частному, от большого — к малому, но не менее важному. Специализация бывает не только у конкретного врача, но и у целой клиники. Кто-то лучше справляется с болезнями спины, кто-то — лечит ухо-горло-нос, а кто-то знает обо всем, что нужно женщинам.
Пациенты выбрали из ТОП-10 W Clinic
Кристина Ким
маркетолог взрослой клиники W Clinic
«Спасибо за такую оценку! Нам всего 2,5 года, и без пациентов и всей нашей команды мы бы эту премию не получили».
Городская премия «Доктор Питер – частная медицина» уже в третий раз доказывает: в Петербурге умеют лечить взрослых и детей, ставить правильные диагнозы, делать людей красивыми и уверенными в себе. А для всех номинантов и победителей премия — отличный способ напомнить о себе и найти новых пациентов.

В следующем году «Доктор Питер» вновь планирует провести это мероприятие, чтобы и новые бренды, и клиники с историей, насчитывающей несколько десятков лет, снова смогли подтвердить право называться лучшими в городе.

Мы благодарим уважаемый экспертный совет премии за то, что они стали стали нашими проводниками внутри профессионального сообщества.
Оргкомитет премии и редакция портала «Доктор Питер» выражают признательность частным клиникам, которые приняли активное участие во всех этапах, а также партнерам, поддержавшим проект:
Партнеры городской премии «Доктор Питер — частная медицина»