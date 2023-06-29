Дюжина лучших: как портал «Доктор Питер» в третий раз наградил частные клиники города

И на этот раз во Дворце «Олимпия» практически не было свободных мест. Узнать, кто же стал лучшим из лучших, пришли почти все 120 финалистов (в этом году количество номинаций выросло до 12). Никто из присутствовавших в зале не остался просто зрителем: все финалисты выходили на сцену и получали диплом о том, что вошли в ТОП-10 в своей номинации. Это, несомненно, достойный результат — ведь в городе несколько тысяч частных медицинских учреждений. Некоторые клиники, кстати, отметились в двух, трех, а рекордсмены — в четырех номинациях.