Дюжина лучших: как портал «Доктор Питер» в третий раз наградил частные клиники города

Холдинг «РСТИ»
работает на рынке недвижимости с 2001 года. За это время компания построила более 1,5 млн кв. м недвижимости, зарекомендовала себя как надежный застройщик и партнер.
Холдинг «РСТИ» (Росстройинвест) — одна из ведущих российских строительных компаний, которая реализует собственные инвестиционно-строительные проекты, а также успешно работает в рамках государственных контрактов. Сейчас в состав холдинга входят более 10 предприятий, которые способны выполнять весь спектр строительных работ любой степени сложности.
За время работы в Санкт-Петербурге и Ленинградской области компания построила свыше 1,5 млн кв. м недвижимости — более 40 объектов, среди которых жилые комплексы, образовательные и медицинские учреждения, административные здания и другие сооружения. Все объекты сданы в срок или досрочно. В 2019 году холдинг вышел на московский рынок с домом премиум-класса ELEVEN.