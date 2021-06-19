Народная победа. Как и кому вручили премию «Доктор Питер – Частная медицина»

Клиентикс CRM
— это инструмент для управления клиникой нового поколения.
Система помогает эффективно работать с пациентами от первого звонка до статуса постоянного пациента: решает задачи регистратуры, автоматизации труда лечащего персонала, аналитики и руководства клиникой с помощью простых и удобных инструментов. Быстрое внедрение
Клиентикс CRM – легкая в освоении программа. Все настройки можно осуществить самостоятельно, а можно воспользоваться нашей помощью: опытные инженеры внедрения помогут вам быстро пройти этап внедрения программы и начать получать ощутимый результат использования. Ваши данные под надежной защитой
Клиентикс CRM полностью соответствует требованиям 152-ФЗ «О персональных данных». Информация хранится в самых надежных российских дата-центрах. Резервное копирование осуществляется каждый час. Дополнительная защита обеспечивается двухфакторной авторизацией