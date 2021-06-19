Народная победа. Как и кому вручили премию «Доктор Питер – Частная медицина»

Рынок частной медицины в Петербурге растет с каждым днем. И многие клиники, которые открылись в 2021 году, еще не успели завоевать симпатии петербуржцев настолько, чтобы за них проголосовало большинство. Но они уже зарекомендовали себя в профессиональном сообществе благодаря прорывным методикам и инновационным технологиям. Организаторы и партнеры премии для лучших из таких клиник учредили две специальные номинации.



В специальной номинации «За внедрение инновационных методов при лечении позвоночника» премию получила Клиника Ткачева Епифанова.



Вручавшая премию Екатерина Орловская, руководитель PR-службы СК "ГАЙДЕ", отметила: «В медицине любое начинание – это прорыв».



Павел Платонов – главный врач Клиники Ткачева Епифанова рассказал, что в Петербурге филиал открылся недавно, но в целом по России уже работает 5 зарекомендовавших себя медицинских учреждений. «Спасибо пациентам, которые нас выбирают».

