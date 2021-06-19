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Церемония вручения премии «Доктор Питер – Частная медицина» символично прошла накануне Дня медицинского работника. 16 июня стало известно, каким частным клиникам пациенты доверяют больше всего.
Народная победа. Как и кому вручили премию «Доктор Питер – Частная медицина»
Церемония вручения премии «Доктор Питер – Частная медицина» символично прошла накануне Дня медицинского работника. 16 июня стало известно, каким частным клиникам пациенты доверяют больше всего.
Церемония во Дворце «Олимпия» проходила с соблюдением всех противовирусных мер: маски, антисептик, свободная рассадка. Но для этого мероприятия они выглядели достаточно органично – ведь врачи и во время работы постоянно носят маски, и многие пациенты привыкли видеть их именно так.
Церемония во Дворце «Олимпия» проходила с соблюдением всех противовирусных мер: маски, антисептик, свободная рассадка. Но для этого мероприятия они выглядели достаточно органично – ведь врачи и во время работы постоянно носят маски, и многие пациенты привыкли видеть их именно так.
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Первая городская премия получилась по-настоящему народной: сначала читатели «Фонтанки» и «Доктора Питера» называли любые клиники – главное, чтобы они находились в Петербурге, имели лицензию и их деятельность соответствовала номинации. Затем были сформированы десятки лучших – исходя из количества упоминаний клиники и мнения экспертного совета. А лучших из лучших определило опять же народное голосование.

Чтобы узнать результаты голосования, в зале собрались представители медицинских учреждений, вошедших в ТОП-10 в каждой из 10 номинаций.
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Праздник открыло выступление «Зеркальных людей» – кому-то они, возможно, напомнили медицинских работников в защитных костюмах, кому-то – навеяли мысли о том, что у каждого поступка и действия обязательно есть «отражение» в мыслях и поступках других людей. Например, деятельность каждой из клиник отразилась на том, насколько активно за нее голосовали пациенты.
Генеральный директор .порталов "Фонтанка.ру" и "Доктор Питер" Дмитрий Витковский, открывая церемонию, выразил надежду, что «первый блин не комом» – свои голоса в поддержку частных клиник только на последнем этапе отдали более 30 тысяч петербуржцев, а значит, эта тема для них важна. «Премия показала, что у нас с частной медициной в городе всё хорошо», – подчеркнул он.
Дмитрий Витковский, генеральный директор порталов "Фонтанка.ру" и "Доктор Питер"
НОМИНАЦИЯ «ОФТАЛЬМОЛОГИЯ»
Первая номинация прошла под девизом «лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать» – и дело вовсе не в превосходстве офтальмологов перед оториноларингологами. Но в Петербурге действительно работает несколько десятков клиник, специализирующихся на проблемах со зрением.

Победителем в номинации «Офтальмология» стала клиника «Эксимер» (49%*).
*В % от общего числа голосов в номинации
«Ежедневно наши врачи помогают вернуть и улучшить людям зрение. И нам важно, что нас любят и признают», – поблагодарил пациентов главный врач офтальмологической клиники «Эксимер» Евгений Гурмизов.
НОМИНАЦИЯ «МНОГОПРОФИЛЬНЫЕ КЛИНИКИ»
На первом этапе в этой номинации читатели выдвинули около 100 клиник – это означает не только то, что жители нашего города следят за своим здоровьем, но и то, что им нравится получать качественные медицинские услуги сразу в одном месте.

Победителем в номинации «Многопрофильные клиники» стала клиника «XXI век» (21%).
*В % от общего числа голосов в номинации
Награждал победителей Илья Бобин – генеральный директор компании «МедМарт», партнера премии. Он отметил, что прошлый год был полон сложностей из-за ковида, и он надеется, что в будущем их будет меньше. Облегчить работу должно современное медицинское оборудование – все победители премии получили сертификаты номиналом 10 000 рублей на покупку в гипермаркете медицинского оборудования «МедМарт».
Артур Канаян, генеральный директор медицинского центра "XXI век", Елена Пирожкова, коммерческий директор портала "Фонтанка.ру" и сотрудники медицинского центра
НОМИНАЦИЯ «СТОМАТОЛОГИЯ»
Красивая улыбка и здоровые зубы очень важны для петербуржцев – доказательством этому стало то, что в номинации «Стоматология» на первом этапе премии «Доктор Питер – Частная медицина» был зафиксирован рекорд – читатели предложили 166 претендентов.

Победителем в номинации «Стоматология» стала клиника Simplex (21%).
*В % от общего числа голосов в номинации
Вручавший премию главный стоматолог Санкт-Петербурга Андрей Яременко разделяет оптимизм читателей: «Стоматологические клиники – гордость нашего города, благодаря им Петербург по праву может считаться стоматологической столицей Европы».
Главный врач Simplex Надежда Перепеченкова буквально прыгала от радости, когда объявили победителя: «Я счастлива и благодарна нашим пациентам. Они у нас самые лучшие, а мы – самые лучшие у них».
НОМИНАЦИЯ «ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА»
Врачи, работающие в сфере инструментальной диагностики, оказались на первой линии борьбы с коронавирусом – компьютерную томографию легких приходилось делать круглосуточно. Огромный объем работы и опасность заразиться самим стали настоящим вызовом – и профессионалы с ним справились.

Победителем в номинации «Инструментальная диагностика» стала клиника «Скандинавия» (23%).
*В % от общего числа голосов в номинации
Генеральный директор компании «ТИАРА - МЕДИКАЛ» Сергей Кузнецов, вручавший награды в этой номинации, отметил: «Открывается много клиник, но те, которые не берут вектор на качество, быстро закрываются. Для нас уровень клиники выражается, прежде всего, в оснащении высокотехнологичным оборудованием, которое позволяет провести качественную диагностику и направить пациента на лечение».

Премию получила руководитель отдела сервиса клиники «Скандинавия» Мария Курносенкова. Победитель среди клиник инструментальной диагностики помимо прочих подарков получил сертификат номиналом 100 000 рублей на сервисное обслуживание в компании «ТИАРА - МЕДИКАЛ».
НОМИНАЦИЯ «ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА»
Лабораториям в прошлом году тоже пришлось несладко – миллионы ПЦР-тестов на коронавирус, сотни тысяч пробирок крови на антитела всё к тому же коронавирусу, а также и все остальные анализы, которые люди продолжали сдавать.

Директор Ассоциации частных клиник Санкт-Петербурга Александр Солонин, прежде чем открыть конверт, отметил: «Мы знаем, что большая часть диагнозов ставится именно по результатам лабораторной диагностики, растет востребованность анализов, растет и уровень лабораторий».

Победителем в номинации «Лабораторная диагностика» стала Лабораторная служба «Хеликс» (28%).
*В % от общего числа голосов в номинации
Ирина Скибо, директор по технологиям и проектным работам Лабораторной службы «Хеликс», радовалась награде и говорила о ее значимости: «Мы рады получить этот питерский «Оскар». Мы стали лучше и обещаем быть еще лучше». Она отметила сплоченность петербургского лабораторного сообщества: в непростое время все лаборатории всегда были готовы подставить друг другу плечо.
Рынок частной медицины в Петербурге растет с каждым днем. И многие клиники, которые открылись в 2021 году, еще не успели завоевать симпатии петербуржцев настолько, чтобы за них проголосовало большинство. Но они уже зарекомендовали себя в профессиональном сообществе благодаря прорывным методикам и инновационным технологиям. Организаторы и партнеры премии для лучших из таких клиник учредили две специальные номинации.

В специальной номинации «За внедрение инновационных методов при лечении позвоночника» премию получила Клиника Ткачева Епифанова.

Вручавшая премию Екатерина Орловская, руководитель PR-службы СК "ГАЙДЕ", отметила: «В медицине любое начинание – это прорыв».

Павел Платонов – главный врач Клиники Ткачева Епифанова рассказал, что в Петербурге филиал открылся недавно, но в целом по России уже работает 5 зарекомендовавших себя медицинских учреждений. «Спасибо пациентам, которые нас выбирают».
В спецноминации «Частный научно-клинический центр репродуктивного здоровья» премию вручили Art of Birth Clinic. Награду на сцене вручила Оксана Попова, директор департамента ДМС Северо-Западного регионального центра "РЕСО-Гарантия". Получила награду для всего коллектива на сцене получила Ольга Москалик, управляющая клиники.
Диана Обидняк, главный врач Art of Birth Clinic, в интервью подчеркнула, что специалисты клиники уделяют внимание и женскому, и мужскому здоровью, при этом всём лечение основано на принципах доказательной медицины, установлено самое современное оборудование, не забывают здесь и про внутреннюю роскошь и премиальный сервис для пациентов.
НОМИНАЦИЯ «ЭСТЕТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА (ЦЕНТРЫ КОСМЕТОЛОГИИ)»
Красота сегодня требует не жертв, а внимания со стороны специалистов-косметологов. То, что петербурженки (и петербуржцы) не готовы ждать милости от природы, а хотят приложить усилия, чтобы оставаться молодыми и привлекательными, показала популярность номинации.
Победителем в номинации «Эстетическая медицина (центры косметологии)» стала сеть клиник «МЕДИ» (27%).
*В % от общего числа голосов в номинации
Вручал премию Даниил Прытков – генеральный директор компании «Клиентикс CRM». Он отметил, что залог качественной работы клиники сегодня – это в том числе автоматизация работы. Поэтому всем победителям премии вручены подарочные сертификаты номиналом 100 000 рублей на автоматизацию клиники от «Клиентикс CRM».
На фото: Елена Фокайлова, PR-директор клиник МЕДИ ( на фото справа) и Елена Пирожкова, коммерческий директор портала "Фонтанка.ру"
НОМИНАЦИЯ «ПЛАСТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ»
Пластическая хирургия – это не только про красоту, но и про гармонию с собой, про возможность стать другим человеком, обрести уверенность в себе. Не стоит забывать, что не все операции делаются из соображений эстетики – ко многим из них есть и прямые медицинские показания.

Победителем в номинации «Пластическая хирургия» стала Клиника имени Н. И. Пирогова (32%)
*В % от общего числа голосов в номинации
Управляющая Клиникой Пирогова Ольга Богданова во время награждения просто всех поблагодарила: «Спасибо нашим волшебным пластическим хирургам и косметологам и, конечно, пациентам, которые каждый день выбирают нас».
Награду Клинике Пирогова вручила Елена Пирожкова, коммерческий директор портала "Фонтанка.ру".
НОМИНАЦИЯ «ЦЕНТРЫ РЕПРОДУКЦИИ (КЛИНИКИ ЭКО)»
В Петербурге сейчас работает 25 клиник, которые помогают женщинам в непростой ситуации стать мамами. На первом этапе премии читатели порталов «Доктор Питер» и «Фонтанка.ру» вспомнили 20 из них – это хороший показатель эффективности этих медицинских учреждений.

Победителем в номинации «Центры репродукции (клиники ЭКО)» стала клиника «Генезис» (23%).
*В % от общего числа голосов в номинации
Член экспертного совета премии, главный врач «КОРИС ассистанс (СПб)» Лев Авербах пошутил, что мужчинам надо на всякий случай любить всех детей («вдруг твой»), но отметил, что, без сомнения, дети – это святое, и врачи, которые помогают стать родителями, – достойны награды.
Елена Вайсман, директор по маркетингу Центра персонального здоровья и репродукции «Генезис», рассказала о работе клиники: «10 лет мы работаем, и более 10 тысяч детей родилось за это время в нашей клинике. Мы гордимся тем, что помогаем пациентам забеременеть не только с помощью ЭКО, но и естественным образом. Так что за семьи в Петербурге я спокойна – все, кто захочет, станут родителями».
НОМИНАЦИЯ «ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ (РЕАБИЛИТАЦИЯ)»
Коронавирусный год показал: мало вылечиться от болезни, надо от нее полностью восстановиться. Центры, представленные в этой номинации, занимаются реабилитацией людей с разными заболеваниями и проблемами, используют совершенно разные методики, но все их объединяет одно – они помогают людям встать на ноги, причем зачастую в буквальном смысле слова.

Победителем в номинации «Оздоровительные центры (реабилитация)» стала клиника «Аква-Доктор» (17%).
*В % от общего числа голосов в номинации
Елена Селиванова, генеральный директор центра «Аква-Доктор», отметила, что из всех номинантов только их клиника работает с детьми: «Наши клиенты доверили нам самое дорогое, что у них есть, ведь всегда здоровье детей для родителей важнее, чем их собственное».
Почетную награду на церемонии вручила Алена Безменова, шеф-редактор портала "Доктор Питер".
НОМИНАЦИЯ «ДЕТСКИЕ КЛИНИКИ»
К выбору клиники для лечения детей родители относятся обычно с большой ответственностью. При этом часто выбор останавливается на тех же медцентрах, где наблюдаются и сами родители – правда, кто следует за кем – большой вопрос.

Победителем в номинации «Детские клиники» стала клиника «Лахта Джуниор» (28%).
*В % от общего числа голосов в номинации
Александр Николаев, коммерческий директор, партнер «Лахта Клиники», поблагодарил всех, кто помог получить награду: «Мы всегда хотели быть лучшими, и мы стараемся и будем стараться, чтобы такими быть».
Вручил награду Андрей Потапенко, руководитель проекта "Доктор Питер", заместитель генерального директора АО "АЖУР-МЕДИА".
Первая городская премия «Доктор Питер – Частная медицина» показала, что петербуржцы хорошо знают рынок частной медицины и готовы рекомендовать свои любимые бренды. В свою очередь, для частных клиник такая премия – отличный способ еще раз заявить о себе и получить обратную связь от своих пациентов.

В следующем году «Доктор Питер» и «Фонтанка» планируют вновь провести премию и будут рады видеть в списке номинантов и победителей новые и старые бренды. У клиник есть целый год, чтобы подтвердить свое право называться лучшими или вырваться вперед среди конкурентов.

Мы благодарим уважаемый Экспертный совет Премии.

Оргкомитет выражает признательность частным клиникам, которые приняли активное участие, а также партнерам, поддержавшим проект:
Компании «Клиентикс CRM»
Клиентикс CRM — это инструмент для управления клиникой нового поколения.
Система помогает эффективно работать с пациентами от первого звонка до статуса постоянного пациента: решает задачи регистратуры, автоматизации труда лечащего персонала, аналитики и руководства клиникой с помощью простых и удобных инструментов.
Быстрое внедрение
Клиентикс CRM – легкая в освоении программа. Все настройки можно осуществить самостоятельно, а можно воспользоваться нашей помощью: опытные инженеры внедрения помогут вам быстро пройти этап внедрения программы и начать получать ощутимый результат использования.
Ваши данные под надежной защитой
Клиентикс CRM полностью соответствует требованиям 152-ФЗ «О персональных данных». Информация хранится в самых надежных российских дата-центрах. Резервное копирование осуществляется каждый час. Дополнительная защита обеспечивается двухфакторной авторизацией
Гипермаркету медицинского оборудования «МедМарт»
Компания МедМарт специализируется на комплексном оснащении медицинских учреждений. Имея многолетний опыт открытия и управления медицинскими учреждениями, мы знаем изнутри все вопросы, с которыми сталкиваются собственники и главные врачи клиник. Спокойно занимайтесь своей основной деятельностью, МедМарт оснастит ваш медицинский центр полностью и в кратчайшие сроки.
Направления деятельности компании МедМарт:
· Крупнейший гипермаркет медицинской техники для юридических лиц www.medmart.pro
· Комплексное оснащение клиник под ключ по всей РФ.
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Головной офис и склад компании находятся в Санкт-Петербурге, что позволяет обеспечивать клиники города оперативными поставками товаров.
Компании «ТИАРА - МЕДИКАЛ»
Фирма специализируется на поставках медицинского, лабораторного и стоматологического оборудования, медицинской и лабораторной мебели, расходных материалов, а также на реализации комплексных решений по техническому оснащению медицинских и санаторно-курортных учреждений, диагностических центров, косметологических и SPA салонов.
Организаторы городской премии «Доктор Питер — частная медицина»
Партнеры городской премии «Доктор Питер — частная медицина»